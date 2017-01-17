Küba’nın umudu gen teknolojisinde

Sürdürülebilir organik tarım mı yoksa genetiği değişitirilmiş organizmaların (GDO) üretimi mi? Tüm dünyada tartışılan bu sorunun cevabı, yıllardır büyük bir gıda sıkıntısının yaşandığı Küba’da cevabını buldu. Tarım Bakanlığı, bu ilkbahardan itibaren sıkı bilimsel kontroller altında transgenetik tarım alanlarının genişletileceğini duyurdu. "Transgenetik" tanımlaması, bir bitkiye farklı türlerden bir veya daha çok genin aktarımı ile elde edilen yeni bitkiyi ifade ediyor.

Tarımsal üretimin yeterli olmaması nedeniyle Küba, gıda ihtiyacının büyük bir bölümün ithal ediyor. Bu da ülke bütçesine ciddi bir yük getiriyor. Örneğin 2014 yılında, yurtdışından mısır ve soya alımı için yaklaşık 500 milyon ABD Doları ödendi. Küba, her yıl gıda maddesi ithalatına ortalama 2 milyar dolar harcıyor. 11 milyonluk nüfusa ilaveten, her yıl ülkeye gelen yaklaşık 4 milyon turistin gıda ihtiyacının yüzde 75’e yakını ithal ediliyor.

Devlet Başkanı Raul Castro, ülkenin hâlihazırda ekonomik bir resesyon döneminde olduğunu açıkladı. Geçen yıl gayri safi yurtiçi hasılada yüzde 0,9'luk azalma kaydedildi. Parlamnetda 600 milletvekiline hitaben bir konuşma yapan Castro, resesyondan çıkabilmek için üç temel hedef gösterdi: “İhracatı ve buna paralel olarak gelirleri artırmak, ithal edilen tarım ürünlerinin üretimini olabilidiği kadar yurtiçinde yapmak ve sıkı tasarruf önlemleri uygulamak.”

Castro, geçen yaz aylarında da Venezuela’dan petrol ithalatının sınırlanmasından dolayı halkın sıkıntılı günlere hazırlıklı olması gerektiğini söylemişti.

Sürdürülebilir organik tarım tehlikede

Küba tarımı, uzun yıllar boyunca organik üretim ve sürdürülebilirlik bakımından dünya genelinde parmakla gösterilen örnek ülkelerden biriydi. Ancak hasat miktarının az, üretim sürecinin ise zahmetli ve uzun olması nedeniyle ülke, yıllardır gıda maddelerinin büyük kısmını ithal etmek zorunda kalıyor. Şimdi genetiği değiştirilmiş gıda maddelerinin üretimini atrırak, bu soruna köklü bir çözüm bulunması amaçlanıyor.

Transgenetik tarımın bazı olumsuz etkileninin olabileceğini teslim eden Küba Bilimler Akadamesi'nin yöneticilerinden Dr. Luis Montero Cabrera, yine de GDO'nun avantajlarının ağır bastığını savunuyor: “Geleneksel tarımda ısrar edecek olursak, hepimiz açlıktan ölürüz. Küba’nın tahıl ithalatını, yurtiçi üretime ağırlık vererek azaltmak istiyoruz. Küba halkının gıda ihtiyacını gidermek temel önceliğimiz. Kaldı ki geçen 20 yılda yapılan pek çok araştırmayla genetiği değişitirlimş organizmaların genel anlamda zararsız olduğu kanıtlanmıştır.”

Küba Komünist Partisi‘nin resmî gazetesi "Granma" da transgenetik tarımı “20’inci yüzyılın ikinci yarısının en mükemmel bilimsel gelişmelerinden biri” olarak nitelendiriyor ve ekliyor: “Konuyla ilgili bugüne kadarki olumsuz eleştirilerin hemen hepsi, bu tekniğin kötü ve başarısız olarak uygulanmasından, bazı küresel tohum üreticilerinin kasıtlı olarak yaptığı hatalı üretimden, eski bilgilendirme ve yetersiz eğitimden kaynaklanıyor.”

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Andreas Knobloch