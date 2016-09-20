Kübalı voleybolculara tecavüzden hapis cezası

Kübalı 5 milli voleybolcu, Finlandiya'nın Tampere kentindeki Dünya Ligi maçları sırasında Finli bir kadına tecavüz etmekten suçlu bulundu.

Aralarında takım kaptanının da bulunduğu 4 sporcuya 5'er yıl hapis cezası verilirken, bir voleybolcu da 3,5 yıl ceza aldı.

2 Temmuz'da bir kadının otelde tecavüze uğradığını söylemesinden sonra 8 voleybolcu gözaltına alınmış, iki sporcu özaltına alınmalarının hemen ardından serbest bırakılmıştı.

Bir diğer oyuncu da, mahkemede beraat etmesinden sonra geçen ay sonu serbest kalmıştı.

Küba Milli Voleybol Takımı oyuncuları Rio Olimpiyatları öncesinde Tampere'deki turnuvaya katılıyordu ve tecavüz olayı da oyuncuların kaldığı otelde yaşandı.

Oyunculardan ikisinin, tecavüze uğrayan kadınla otelin bodrumundaki gece kulübünde tanıştıkları belirtildi. Kadının daha sonra oyunculardan Uriarte Mestre'nin odasına, kendi rızasıyla cinsel ilişkiye girmek için gittiği kaydedildi.

Ancak Mestre'nin daha sonra kadının haberi olmadan diğer oyunculara mesaj attığı, uzun süre tecavüz ettikleri ve kadının odadan çıkmasını önlemek için saçından çektikleri ifade edildi.

Oyuncuların odadan ayrılmasına izin vermesinin hemen ardından kadının resepsiyona haber verdiği ve polis çağrıldığı vurgulandı.

Voleybolcular tecavüz iddiasını reddedip, kadının kendi rızasıyla cinsel ilişkiye girdiklerini savundular.

Mahkeme ise oyuncuların sunduğu kanıtları, çelişkili olduğu gerekçesiyle reddetti. Oyuncular ayrıca, tecavüz kurbanı kadına 24 bin euro tazminat ödemeye mahkûm edildi.

Tecavüz iddiasının ardından takımın iki antrenörü görevden alındı. 8 eksikle Rio'ya giden takım, oynadığı beş maçı da kaybetmişti.