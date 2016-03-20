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Dünya
Deutsche Welle

Barack Obama, 88 yıl aradan sonra Küba'yı ziyaret eden ilk ABD Başkanı oldu

Eşi ve kızlarıyla Havana'ya gelecek olan Obama kenti dolaşacak ve Küba Devlet Başkanı Castro ile buluşacak

20 Mart 2016 14:14

 

Soğuk Savaş yılları boyunca Sovyetler Birliği etkisi altında kalan Küba, ABD Başkanı Barack Obama'yı ağırlıyor. Obama, 1928'den bu yana Küba'yı ziyaret eden ilk ABD Başkanı oldu. ABD Başkanı Barack Obama, 88 yıl sonra Küba'yı ziyaret eden ilk ABD Başkanı oldu. 

Obama'nın 2,5 günlük ziyareti öncesi, Havana'da yoğun hazırlıklar yapıldı. Küba bayraklarının yanına ABD bayrakları da asıldı. Kübalılar binaları boyayıp etrafı temizledi. Ancak yine de çok az Kübalının Obama'yı görmesi bekleniyor. Küba Devlet Başkanı Raul Castro, ziyaret nedeniyle kenti adeta kapattı.

Eşi ve kızlarıyla Havana'ya gelecek olan Obama kenti dolaşacak ve Küba Devlet Başkanı Castro ile buluşacak. Ayrıca Obama'nın bir beyzbol maçına da katılacağı kaydedildi.

GIGA Latin Amerika Çalışmaları Enstitüsü Direktörü Bert Hoffmann, “Obama'nın ziyareti halk için tarihi bir olay. Özellikle de yaşlılar, ‘Bunu da yaşayabildik' diyorlar” şeklinde konuştu.

En son 1928 yılında dönemin ABD Başkanı Calvin Coolidge bir savaş gemisiyle Küba'ya gelmişti. Obama ve Castro şimdi geçmişin tüm düşmanlığını toprağa gömmek istiyor.

 

Karşılıklı jestler

 

Ziyaret öncesi bazı sembolik jestler de geldi. Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodrigues Parrila, 18 Mart'ta, ABD'den yapılacak para transferlerinden artık harç ücreti alınmayacağını açıkladı.

Gönderilen paranın yüzde 10'u değerinde alınan harç ücreti uygulaması 2004 yılında Havana hükümetince başlatılmıştı. Harç ücretinin kaldırılması, ABD'deki yakınlarına maddi açıdan bağımlı olan pek çok Kübalının gelirinin artmasını sağlayacak.

ABD'yi ziyaret eden Küba vatandaşları ise gelecekte düzenli bir iş arama ya da banka hesabı açma hakkına sahip olacak. İki ülke arasında 48 yıl sonra posta servisi de yeniden başlatıldı. Ayrıca Obama, ziyaret öncesi Küba'ya yönelik bazı yaptırımları da kaldırdı.

Küba uzmanı Hoffmann, “Havana'da geçen 1,5 yıl içinde, 50 yıldan daha fazla şey değişti” diyor. ABD'den ziyaretçi akınının ekonominin gelişmesini sağladığını söyleyen Hoffmann, “Umut bu gelişmenin devam etmesi: Daha fazla internet, daha fazla dolar ve daha fazla ziyaretçi” ifadelerini kullandı.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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