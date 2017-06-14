T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Küba'da iktidar değişimi rüzgarı

Küba'da Ekim'de gerçekleşecek yerel seçimlerin ardından 2018 yılının ilk aylarında Devlet Başkanı Raul Castro'nun görevini devretmesi bekleniyor.

14 Haziran 2017 22:49

Karayip ülkesi Küba'da 22 Ekim'de düzenleneceği açıklanan yerel seçimlerle birlikte Devlet Başkanı Raul Castro'nun da görevi devredeceği seçim süreci başladı.

İktidardaki Komünist Partisi'nin resmi yayın organı Granma gazetesinde çıkan habere göre bölgesel ve ulusal meclis seçimlerinin "ilgili zamanda" ilan edileceği duyuruldu.

Bu süreç içerisinde Castro'nun da yerini Şubat ayında bir sonraki devlet başkanına devretmesi bekleniyor. Ancak 1950'lerdeki Küba Devrimi'nin yaşayan son liderlerinden birisi olan Castro Komünist Parti'nin başında kalmaya devam edecek.

Ağabeyi merhum Fidel Castro'dan yönetimi 2008 yılında devralan Raul, ikinci beş yıllık görev süresinin sonunda kolduğunu devretme sözü vermişti.

Seçim sistemi

Bir yandan yaşlanan devrimci kuşaktakilerin sayısı giderek azalırken, diğer yandan da Küba'nın bölgedeki en büyük destekçisi ve ticaret ortağı Venezuela üç haneli enflasyon değerleriyle mücadele ediyor.

Hükümete göre ülkenin seçim sistemi dünyadaki en demokratik örneklerden. Buna göre belediye meclisi delegeleri komşular tarafından belirleniyor ve Komünist Parti üyesi değiller.

Ancak Ulusal Meclis'e ve nihai olarak devlet başkanlığına giden yol, ülkedeki tek parti rejiminin kararına göre belirleniyor.

©Deutsche Welle Türkçe

Reuters/AP, ÇÖ/EC

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Küba EkimDevlet Başkanı Raul CastroKübaEkimKomünist PartisiGranmaCastroKüba DevrimiCastro Komünist PartiFidel CastroRaulVenezuelaKomünist PartiUlusal MeclisWelle Türkçe Reuters/AP

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24