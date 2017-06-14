Küba'da iktidar değişimi rüzgarı

Karayip ülkesi Küba'da 22 Ekim'de düzenleneceği açıklanan yerel seçimlerle birlikte Devlet Başkanı Raul Castro'nun da görevi devredeceği seçim süreci başladı.

İktidardaki Komünist Partisi'nin resmi yayın organı Granma gazetesinde çıkan habere göre bölgesel ve ulusal meclis seçimlerinin "ilgili zamanda" ilan edileceği duyuruldu.

Bu süreç içerisinde Castro'nun da yerini Şubat ayında bir sonraki devlet başkanına devretmesi bekleniyor. Ancak 1950'lerdeki Küba Devrimi'nin yaşayan son liderlerinden birisi olan Castro Komünist Parti'nin başında kalmaya devam edecek.

Ağabeyi merhum Fidel Castro'dan yönetimi 2008 yılında devralan Raul, ikinci beş yıllık görev süresinin sonunda kolduğunu devretme sözü vermişti.

Seçim sistemi

Bir yandan yaşlanan devrimci kuşaktakilerin sayısı giderek azalırken, diğer yandan da Küba'nın bölgedeki en büyük destekçisi ve ticaret ortağı Venezuela üç haneli enflasyon değerleriyle mücadele ediyor.

Hükümete göre ülkenin seçim sistemi dünyadaki en demokratik örneklerden. Buna göre belediye meclisi delegeleri komşular tarafından belirleniyor ve Komünist Parti üyesi değiller.

Ancak Ulusal Meclis'e ve nihai olarak devlet başkanlığına giden yol, ülkedeki tek parti rejiminin kararına göre belirleniyor.

©Deutsche Welle Türkçe

Reuters/AP, ÇÖ/EC