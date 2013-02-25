Küba: Castro'nun vekili kim?

Dün açılan Küba ulusal meclisinin 600 üyesi başkan vekili Miguel Diaz-Canel Bermudez sıcak karşıladı.

Bermudez, eğitimini yaptığı elektrik mühendisliğinden uzaklaşıp siyasete bölgesel düzeyde başladı.

Küba'da bir dönem yönetime danışmanlık yapan Arturo Lopez Levy, Bermudez'in "sessiz ama varlığını hissettirebilen" bir karakter olduğunu söylüyor. Bermuez eski bir ordu mensubu.

BBC Türkçe'nin haberine göre, Bermudez'in başkan yardımcısı seçilmesi, Castro'ların Küba'ya liderlik konusunda yeni bir yaklaşım içine girdiklerine işaret ediyor.

Amerikan basını, Bermudez için Castrolara "bağlı bir isim" nitelemesini yapıyor.



Teknokrat olarak tanınıyor

Ordu mensubu olmasını izleyen yıllarda partinin bölge teşkilatlanmalarında önemli konumlara geldikten sonra Komünist Parti yönetimi içinde yükseldi; düne kadar, 8 üyeli başkan yardımcıları konseyinin üyesiydi.

Bu açıdan bakıldığında, en azından 7 kişiyi geride bıraktığı görülüyor. Arturo Lopez Levy, Bermudez'in Küba'da teknokrat bir isim olarak tanındığını söylüyor. Levy, Castro liderliğine sadakati ve gençliği ile değil sadece Bermudez'in "iyi bir yönetici olduğu için de" tercih edildiği görüşünde.

Bir dönem yönetimde danışmanlık yapan Levy, Villa Clara ve Holguin bölgelerinin, Bermudez'in yetkili olduğu dönemde dış turizm yatırımları açısından sonuçlar aldığını söylüyor. Levy, Bermudez'in önümüzdeki dönemde ordu ile merkezi yönetim arasında kurulabilecek yeni bir ilişkinin eşgüdüm işlevini yürütme fırsat ve güçlüğü ile karşı karşıya olacağını belirtiyor. New York Times, Bermudez'in yükselişinin bir yıldır yakından görülebildiğini; bu süre içinde televizyonda daha sık görülmeye başlandığına dikkat çekiyor.



"Castrosuz" Küba'ya doğru

Çoğu gözlemciye göre, Bermudez'in şimdiden Castro sonrası döneminin ilk devlet başkanı olarak görülmesi için çok erken. Kimi gözlemciler de 2018 yılına kadar Komünist Parti'de büyük bir çekişme yaşanabileceğini belirtiyorlar.

Diğer yandan Castro'ların yerine geçebilecek bir ismin belirlenmesi de büyük bir değişime işaret ediyor.

Raul Castro, herhangi bir nedenle görev süresini tamamlamaz ise yerine Bermudez geçecek.

Raul Castro'nun, Küba için yeni bir lidere işaret etmesi "1959 devriminde savaşmamış bir ismin önderliği" fikrine uzak olmadığının da bir göstergesi.

New York Times'a göre, bugüne kadar devrimde savaşmış isimlerle birlikte çalışmayı tercih eden Castroların liderliğindeki Küba'da, Bermudez'e liderliğe vekalet yetkisi verilmesi, soğuk savaş sonrasında yetişen bir ismin bu konuma gelmesine olumlu bakıldığı anlamına geliyor.

Miguel Diaz-Canel Bermudez'in künye bilgileri:

52 yaşında.

Elektrik mühendisi.

Siyasi çalışmaları bölgelerde yoğunlaştı.

Bir dönem eğitim bakanlığı yaptı.

8 üyeli başkan yardımcıları konseyinin üyesiydi.

Raul Castro'nun en güçlü halef adayı olarak görülüyor.



Bermudez'in yükselişinin kısa tarihi:

G20 zirvesinde Raul Castro'ya eşlik etti.

Küba olimpiyat kafilesine Londra'da başkanlık etti.

Bir yıldır televizyonda daha sık görülüyordu.

Lideri olduğu bölgede turizm açılımında sonuçlar alındı.

52 yaşında, elektrik mühendisi.

Siyasi çalışmaları bölgelerde yoğunlaştı.

Bir dönem eğitim bakanlığı yaptı.

8 üyeli başkan yardımcıları konseyinin üyesiydi.

Raul Castro'ya vekalet etmek için yetki aldı.