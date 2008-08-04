Krsmanovic Galatasaray'da

Tempo24-



Marmaris Belediyesi ve Gaziantep Şahinbey Belediyesi'nin ligden çekilmeleri sonucunda Aroma Bayanlar Voleybol 1. Ligi'ne alınan Galatasaray'da transferler devam ediyor.



Sarı-kırmızılı takım, Sırbistan Milli Takımı'nın da formasını giyen Natasa Krsmanovic'i renklerine kattı.



Geride kalan sezonu İsviçre'nin VBC Volero takımında geçiren 23 yaşındaki oyuncu 1.86 metre boyunda.



Galatasaray Bayan Voleybol Takımı Antrenörü Mehmet Bedestenlioğlu, yaptığı açıklamada, Dünya üçüncülüğü elde etmiş Sırbistan Milli Takımı'nın önemli oyuncularından birini kadrolarına kattıkları için mutlu olduklarını ifade ederek, ''Çok kaliteli bir oyuncu. İnşallah yanına yine iyi oyuncular alıp, Galatasaray'a yakışır bir kadro oluşturacağız'' dedi.



