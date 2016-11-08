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Spor

Kroos devreyi kapattı

Real Madrid'in Alman yıldızı Toni Kroos ayağındaki kırık sebebiyle en az 6 hafta sahalardan uzak kalacak

08 Kasım 2016 21:15

Real Madrid'in Alman yıldızı Toni Kroos'un ayağındaki kırık sebebiyle en az 6 hafta sahalardan uzak kalacağı duyruldu.

Ayak tarak kemiğinde kırık tespit edilen ve en az altı hafta sahalardan uzak kalacağı belirtilen Kroos, bu süreçte Atletico Madrid ve Barcelona deplasmanlarında takımdan ayrı kalacak.

Şampiyonlar Ligi'nde grup liderinin belirleneceği kritik Dortmund maçını da kaçıracak olan 26 yaşındaki orta saha, 15 Aralık'ta Real Madrid'in yarı finalden dahil olacağı Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda da forma giyemeyecek.

Kroos'un kaçıracağı maçlar;

Atlético Madrid (d)

Sporting Lisbon (d) - Şampiyonlar Ligi

Sporting Gijón (e)

Barcelona (d)

Borussia Dortmund (e) - Şampiyonlar Ligi

Deportivo (e)

Dünya Kulüpler Şampiyonası (15-18 Ekim)

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Toni KroosReal MadridsakatlıkAlman futbolcu

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