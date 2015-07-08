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Ekonomi
Deutsche Welle

Kriz turizmi de vurdu

Yunanistan’da pazar günü yapılan referandumdan çıkan 'hayır' sonucu turizmi vurdu. Geçen pazar gününden bu yana son dakika tatil rezervasyonlarında önemli düşüş meydana geldi.

08 Temmuz 2015 20:44


Yunanistan Turizm Birliği Başkanı Aleksander Lamnidis, referandumdan sonra ‘son dakika rezervasyonları' olarak addedilen kısa dönemli rezervasyonlarda yüzde 30 dolayında azalma olduğunu söyledi. Lamnidis, normalde her beş son dakika rezervasyonundan birinin Yunanistan'a yapıldığını belirtti.

Yunan hükümetine uluslararası alacaklılarla yeni bir yardım paketi üzerinde uzlaşma çağrısı yapan Lamnidis, belirsizliğin iki-üç hafta sürmesi halinde özellikle tedarikle ilgili sorunlar yaşanabileceğini kaydetti. Adalarda nakit para arzı ile ilgili olarak ara sıra sorunlar yaşandığını kaydeden Turizm Birliği Başkanı, sermaye hareketleri kontrollerinin Yunan şirketlerinin yurt dışından ithal edilen et gibi ürünlerin ödemesini yapmasını engellediğini belirtti.

Sermaye kontrollerine eleştiri

Ülkede uygulanan sermaye kontrolleri nedeniyle Yunan vatandaşları banka hesaplarından günde sadece 60 Euro çekebiliyor. Ancak sermaye kontrolleri kendileri için geçerli olmadığı halde turistler de bazen boş ATM'lerin önünde beklemek zorunda kalıyorlar. Çok sayıda turizm şirketi, Yunanistan'a gitmeye hazırlanan turistleri yanlarına yeterli miktarda nakit para almaları hususunda uyardı.

Turizm Yunan ekonomisinin can damarı sayılıyor. Turizm Birliği'nin verdiği bilgilere göre, geçen yıl Yunanistan'da tatil yapanların sayısı 24 milyonu buldu. Turistler 13,5 milyar Euro harcadı. Birlik, bu yıl ülkeyi 25 milyon turistin ülkeyi ziyaret etmesini umuyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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YunanistanTurizm Birliği Başkanı Aleksander LamnidisLamnidisTurizm Birliği BaşkanıYunanEuroATMBirliğiDeutsche Welle Türkçe AFP BÖ/AG

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