Kriz toplantısına pusu gölgesi



Ukrayna'nın doğusunda ayrılıkçıların kaleleri olarak bilinen Slavyansk ve Karamatorsk kentleri arasındaki bir köyde Ukrayna ordusuna bağlı bir askerî konvoy pusuya düşürüldü. Ukrayna Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ağır silahlı yaklaşık 30 kişiden oluşan bir grubun konvoya saldırdığı ve çıkan çatışmada yedi Ukrayna askerinin öldüğü, sekiz askerin yaralandığı bildirildi.

Ukrayna'da 25 Mayıs'ta yapılması planlanan devlet başkanlığı seçimlerinin pürüzsüz bir şekilde geçmesi için çabalayan Batılı ülkeler ve Ukrayna geçici hükümeti, çarşamba günü ‘ulusal birlik için yuvarlak masa toplantısı' düzenleme kararı almıştı. Ukrayna geçici hükümeti, Kiev'de düzenlenecek toplantıya Rusya yanlısı ayrılıkçıların davet edilmediğini belirterek, “Diyalog sadece ellerinde kan bulunmayan, meşru politik hedefleri olan güçlerle mümkündür” açıklaması yaptı.

Steinmeier: Durum tehlikeli

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) arabuluculuğuyla yapılacak toplantıya Ukrayna'nın eski devlet başkanlarından Leonid Kuçma ve Leonid Kravçuk'un yanı sıra geçici Başbakan Arseni Yatsenyuk ile Alman diplomat Wolfgang İschinger'in de katılması planlanıyor. 25 Mayıs'taki devlet başkanlığı seçimlerine katılacak adaylar ile ülkenin doğusunda ayrılıkçıların güçlü olduğu Donetsk ve Lugansk bölgelerinden önde gelen temsilcilerin de parlamentoda yapılacak toplantıya katılacağı belirtiliyor.

Salı günü Kiev ve Odesa kentlerinde temaslarda bulunan Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, Ukrayna'nın doğusunda durumun hâlâ ‘tehlikeli ve tehditkar' olduğunu belirterek, 25 Mayıs'taki seçimlerin sorunun çözümünde belirleyici rol oynadığını vurguladı.