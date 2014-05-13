T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Kriz toplantısına pusu gölgesi

Ukrayna’da krize çözüm bulma amacıyla çarşamba günü yapılması planlanan yuvarlak masa toplantısı öncesinde çatışma haberleri geldi.

13 Mayıs 2014 23:50


Ukrayna'nın doğusunda ayrılıkçıların kaleleri olarak bilinen Slavyansk ve Karamatorsk kentleri arasındaki bir köyde Ukrayna ordusuna bağlı bir askerî konvoy pusuya düşürüldü. Ukrayna Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ağır silahlı yaklaşık 30 kişiden oluşan bir grubun konvoya saldırdığı ve çıkan çatışmada yedi Ukrayna askerinin öldüğü, sekiz askerin yaralandığı bildirildi.

Ukrayna'da 25 Mayıs'ta yapılması planlanan devlet başkanlığı seçimlerinin pürüzsüz bir şekilde geçmesi için çabalayan Batılı ülkeler ve Ukrayna geçici hükümeti, çarşamba günü ‘ulusal birlik için yuvarlak masa toplantısı' düzenleme kararı almıştı. Ukrayna geçici hükümeti, Kiev'de düzenlenecek toplantıya Rusya yanlısı ayrılıkçıların davet edilmediğini belirterek, “Diyalog sadece ellerinde kan bulunmayan, meşru politik hedefleri olan güçlerle mümkündür” açıklaması yaptı.

Steinmeier: Durum tehlikeli

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) arabuluculuğuyla yapılacak toplantıya Ukrayna'nın eski devlet başkanlarından Leonid Kuçma ve Leonid Kravçuk'un yanı sıra geçici Başbakan Arseni Yatsenyuk ile Alman diplomat Wolfgang İschinger'in de katılması planlanıyor. 25 Mayıs'taki devlet başkanlığı seçimlerine katılacak adaylar ile ülkenin doğusunda ayrılıkçıların güçlü olduğu Donetsk ve Lugansk bölgelerinden önde gelen temsilcilerin de parlamentoda yapılacak toplantıya katılacağı belirtiliyor.

Salı günü Kiev ve Odesa kentlerinde temaslarda bulunan Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, Ukrayna'nın doğusunda durumun hâlâ ‘tehlikeli ve tehditkar' olduğunu belirterek, 25 Mayıs'taki seçimlerin sorunun çözümünde belirleyici rol oynadığını vurguladı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

UkraynaSlavyanskKaramatorskSavunma BakanlığıMayısBatılıKievRusyaDurumAvrupaGüvenlikTeşkilatıLeonid KuçmaLeonid KravçukBaşbakan Arseni YatsenyukAlmanWolfgangDonetskLuganskOdesaAlmanya Dışişleri Bakanı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24