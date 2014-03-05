Kriz bölgesine AGİT heyeti



Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) üyeleri Viyana'da düzenledikleri toplantıda, teşkilatın Kırım'daki durumu gözlemleyip, tartışmalı Rus birliklerinin faaliyetlerini açıklığa kavuşturmak için bölgeye gözlemci göndermeye karar verdi.

AGİT'in bölgeye Ukrayna'nın daveti üzerine gideceği belirtildi. Silahsız askeri gözlemcilerin Kırım'a girmelerine izin verilip verilmeyeceği ise bilinmiyor. Frankfurter Allgemeinen Zeitung, AGİT'in silahsız askeri misyonuna iki Alman askerinin de katılacağını yazdı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin salı günü düzenlediği basın toplantısında Ukrayna'ya savaş açmayı ve Kırım'ı ilhak etmeyi düşünmediklerini söylemişti. Ancak Ukrayna'nın doğusundaki Rus vatandaşlarına saldırı düzenlenmesi halinde askeri müdahale tehdidinde bulunan Putin, şu an için bir operasyona gerek olmadığını vurgulamıştı.

Putin'in açıklamalarından birkaç saat sonra Rus ordusu kuzeyde nükleer başlık taşıyabilen kıtalararası füze denemesi yaptı. Füze binlerce kilometre uzaklıktaki Kazakistan'ın deneme alanına düştü. Bu deneme Rusya'nın askeri gücünü göstermek istediği şeklinde yorumlandı.

ABD Başkanı Barack Obama ise Putin'in sözlerine sert tepki verdi. Putin'in açıklamalarıyla kimseyi kandıramayacağını kaydeden Obama, Rusya'nın bu tutumuyla çevredeki komşu ülkeler arasında çoktan izolasyona uğradığı görüşünde.

Obama-Merkel görüşmesi

Öte yandan Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada Obama ile Almanya Başbakanı Angela Merkel’in telefonla Ukrayna krizini görüştükleri bildirildi. Görüşmede, iki liderin “Rusya'nın, Ukrayna'nın bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne yönelik net ihlali” ele aldığı belirtildi.

ABD'nin Rusya ile askeri işbirliğini dondurup, ticari ve yatırım görüşmelerini de askıya almasının ardından AB ülkelerinin de Rusya'ya yönelik yaptırım kararları alabileceği öğrenildi. Moskova ile vize kolaylığı görüşmelerinin durdurulması ve seyahat yasağı ile banka hesaplarının dondurulması gibi konuların gündeme alınacağı tahmin ediliyor.

Bu arada, Kanada da Rusya ile önceden planlanmış askeri işbirliğini askıya aldığını açıkladı.