KRİPTOPARA – Cardano yeniden dokuzuncu sırada

Deniz Kılınç / İstanbul, 19 Eylül (DHA) – Fransa’da meclisin ICO’lara (Initial Coin Offering – Kripto Para Birimi İlk Halka Arzı) yönelik yas tasarısını kabul etmesinin ardından piyasada artış başlarken, Cardano yüzde 10.02’lik bir artışla yeniden dokuzuncu sıraya yükseldi.

Fransa finans piyasaları düzenleyici kurumu l’Autorité des marchés financiers’in meclise sunduğu ve ICO’ların regüle edilmesini kapsayan yasa tasarısı meclisten onay aldı.

Gelişmelerin etkisiyle kripto para birimleri piyasasının belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 1.05’lik bir artışla 6,361 dolara yükseldi ve 109 milyar 897 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 55.1’ini oluşturdu.

Toplam 1,977 adet kripto para biriminin işlem gördüğü piyasanın en yüksek hacimli 10 kripto para biriminde son 24 saatte genel bir artış eğilimi görülürken, yüzde 20.60 ile en çok Ripple yükseldi. En büyük ilk 100 kripto para biriminden ise yalnızca 15’i geriledi ve 20.42 ile en çok 75’inci sıradaki Aurora düştü.

Piyasadaki genel artış eğiliminin etkisiyle piyasa hacmi son 24 saatte altı milyar dolara denk gelen yüzde 3.1‘lik bir artışla 199 milyar 479 milyon dolara yükseldi ve piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi ise 12 milyar 871 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

- Bitcoin yüzde 1.05

- Ethereum yüzde 5.98

- Ripple yüzde 20.60

- Bitcoin Cash yüzde 3.86

- EOS yüzde 4.68

- Stellar yüzde 5.84

- Litecoin yüzde 4.06

- Cardnao yüzde 10.02

- Monero yüzde 1.12 artarken

- Tether yüzde 0.21 düştü.