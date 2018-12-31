KRİPTOPARA – Bitcoin yüzde 0.25 düştü

Deniz Kılınç / İstanbul, 31 Aralık (DHA) – Kripto para birimleri piyasalarında çeşitli açıklamaların etkisiyle dalgalanmalar sürerken, Bitcoin fiyatı Cumartesi günü 4 bin dolar düzeylerine yaklaşmasının ardından son 24 saatte yüzde 0.25 düştü.

Kripto para birimleri piyasasının belirleyicisi Bitcoin’in fiyat hareketleri konusunda, Bitcoin’in Aralık 2017’de 20 bin dolar düzeylerine yükselmesinin ardından çeşitli öngörüler yapılmıştı. Yıl boyunca Bitcoin’deki dalgalanmalar devam ederken, CCN’de yer alan haberde en yüksek hacimli kripto para biriminin yeniden 5 bin dolar düzeylerine yükselmesi için piyasada en az yüzde 70 veya 80 toparlanma görülmesi gerektiği vurgulanırken, yakın zamanda Bitcoin fiyatının 3-4 bin dolar düzeyleri arasında hareket edeceği öngörüldü.

Gelişmelere paralel olarak piyasa genelinde genel bir düşüş eğilimi görülürken, Bitcoin son 24 saatte yüzde 0.25 düşüşle 3,821 dolara geriledi ve 66 milyar 696 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 51.8’ini oluşturdu.

Toplam 2,073 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 100 kripto para birimi arasından son 24 saatte 79’u gerilerken, düşüş eğilimine yüzde 7.83 ile 69’uncu sıradaki PIVX öncülük etti ve artan 21 kripto para birimi arasından yüzde 14.24 ile en çok 47’nci sıradaki Komodo yükseldi.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimi arasından son 24 saatte yüzde 0.23 ile en çok Ethereum artarken, piyasa hacmi 128 milyar 669 milyar dolar, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 14 milyar 650 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor):

1.Bitcoin yüzde 0.25

2.Ripple yüzde 0.47

4.Bitcoin Cash yüzde 1.37

5.EOS yüzde 0.40

6.Stellar yüzde 0.35

7.Tether yüzde 0.41

8.Litecoin yüzde 0.82

9.Bitcoin SV yüzde 1.73

10.TRON yüzde 1.07 düşerken

3.Ethereum yüzde 0.23 arttı.