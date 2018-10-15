KRİPTOPARA – Bitcoin yeniden 6,500 doların üzerinde

Deniz Kılınç / İstanbul, 15 Ekim (DHA) – Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) Bitcoin ve kripto para birimlerindeki ani bir artış eğiliminin uluslararası finans sistemini etkileyeceğine yönelik açıklamasının ardından Bitcoin yeniden 6,500 doların üzerine çıktı.

IMF’in “World Economic Outlook: Challenges to Stead Growth” başlıklı raporunda şu değerlendirmeler yer aldı:

“Siber güvenlik ihlalleri ve kritik finansal altyapılara karşı gerçekleştirilen siber güvenlik saldırıları, sınırlar arası ödemeler sistemlerine zarar verme ve mallar ve hizmetlerin akışını bozma sebepleriyle ekstra bir güvenlik tehdidi oluşturuyor. Bu sebeple, kripto varlıklarındaki artan büyüme, uluslararası finans sistemine zarar verebilir.”

Gelişmelerin ardından kripto para birimleri piyasalarının belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 6.33’lük bir artışla 6,735 dolara yükseldi ve 116 milyar 671 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 54.5’ümnü oluşturdu.

Toplam 14,604 adet piyasada işlem gören ve 2,079 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 10 kripto para birimi arasından son 24 saatte yüzde 2.92 ile yalnızca Tether gerilerken, en yüksek hacimli 100 kripto para biriminden ise 84’ü arttı ve artış eğilimine yüzde 19.53 ile 52’nci sıradaki Komodo öncülük etti.

Artışa bağlı olarak, piyasa hacmi son 24 saatte 12 milyar dolara denk gelen yüzde 5.9’luk bir artışla 214 milyar 442 milyon dolara yükseldi. Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi ise 16 milyar 703 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor):

1.Bitcoin yüzde 6.33

2.Ethereum yüzde 6.86

3.Ripple yüzde 6.08

4.Bitcoin Cash yüzde 4.22

5.EOS yüzde 4.54

6.Stellar yüzde 2.34

7.Litecoin yüzde 3.74

9.Cardano yüzde 2.31

10.Monero yüzde 3.99 artarken

8.Tether yüzde 2.92 düştü.

