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Ekonomi

KRİPTOPARA – Bitcoin 8 bin 500 doların üzerine çıktı

İstanbul, 20 Mart (DHA) – Kripto para birimleri piyasalarında yaşanan dalgalanmalar devam ederken tepki alımlarının da etkisiyle Bitcoin 8 bin 500 doların üzerinde işlem görüyor

20 Mart 2018 17:50

İstanbul, 20 Mart (DHA) – Kripto para birimleri piyasalarında yaşanan dalgalanmalar devam ederken tepki alımlarının da etkisiyle Bitcoin 8 bin 500 doların üzerinde işlem görüyor.
Toplam 1,567 adet kripto para biriminin işlem gördüğü piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 3.67 artarak 8 bin 588 dolardan işlem gördü. Piyasanın en yüksek hacimli ilk 10 sanal para birimi arasında son 24 saatte yüzde 23.68’lik bir artışla EOS yükselirken, Bitcoin 145 milyar 405 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın 44.1’ini oluşturuyor.
Piyasadaki en yüksek hacimli ilk 100 kripto para biriminden yalnızca yedisinin düşmesi ve Bitcoin’deki artışın da etkisiyle piyasa hacmi 329 milyar 880 milyon dolar olarak gerçekleşti. Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi ise 17 milyar 925 milyon dolar olarak hesaplandı.
En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

- Bitcoin yüzde 3.67
- Ethereum yüzde 1.01
- Ripple yüzde 6.48
- Bitcoin Cash yüzde 4.72
- Litecoin yüzde 4.03
- Cardano yüzde 15.47
- NEO yüzde 8.16
- Stellar yüzde 9.88
- EOS yüzde 23.68
- IOTA yüzde 11.30 arttı.

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