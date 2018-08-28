KRİPTOPARA- Bitcoin 7,000 doların üzerine çıktı

Deniz Kılınç / İstanbul, 28 Ağustos (DHA) – Çeşitli şirket ve kurumdan kripto para birimleri ve blockchain (blok zinciri) teknolojilerine ilişkin açıklamalar gelmeye devam ederken, Bitcoin 7,000 doların üzerine çıktı.

ABD merkezli uluslararası bankacılık şirketi JP Morgan Bilişim Daire Başkanı (Chief Information Officer/CIO) Lori Beer, katıldığı bir basın toplantısında blok zinciri teknolojisinin gelecekte şu anki teknolojinin yerini alacağını” söyledi ve Japonya merkezli çok uluslu teknoloji şirketi Fujitsu, IOTA blok zinciri kullanmayı planladığını duyurdu.

Yapılan açıklamaların etkisiyle piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 4.43’lük bir artışla 7,031 dolara yükseldi ve 121 milyar 200 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 53’ünü oluşturdu.

Fujitsu’nun IOTA blok zinciri kullanmaya ilişkin açıklamasının ardından toplam 13,562 adet piyasada işlem gören 1,890 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimi arasından son 24 saatte yüzde 21.38 ile en çok IOTA yükseldi.

En yüksek hacimli ilk 100 kripto para birimi arasından ise son 24 saatte yüzde 2.75, yüzde 2.48, yüzde 0.35, yüzde 0.33 ve yüzde 0.06 ile sırasıyla 80’inci sıradaki Kin, 99’uncu sıradaki Emercoin, 93’üncü sıradaki TrueUSD, sekizinci sıradaki Tether ve 48’inci sıradaki Populous geriledi.

Gelişmelerin etkisiyle piyasa hacmi 228 milyar 743 milyon dolar olarak gerçekleşirken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi ise 12 milyar 768 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

- Bitcoin yüzde 4.43

- Ethereum yüzde 3.76

- Ripple yüzde 6.14

- Bitcoin Cash yüzde 4.54

- EOS yüzde 5.26

- Stellar yüzde 5.03

- Litecoin yüzde 6.01

- Cardano yüzde 7.54

- IOTA yüzde 21.38 artarken

- Tether yüzde 0.33 düştü.