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Ekonomi

KRİPTOPARA – Bitcoin 7 bin doların altına geriledi

Deniz Kılınç / İstanbul, 30 Mart (DHA) – Kripto para birimleri piyasasında bir süredir gözlemlenen düşüş seyri sürerken, Bitcoin 7 bin doların altına düştü

30 Mart 2018 20:40

Deniz Kılınç / İstanbul, 30 Mart (DHA) – Kripto para birimleri piyasasında bir süredir gözlemlenen düşüş seyri sürerken, Bitcoin 7 bin doların altına düştü.
Toplam 1,594 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 7.30 düşerek 6 bin 939 dolara geriledi. Bitcoin 117 milyar 616 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın 45.1’ini oluşturdu.
En yüksek hacimli ilk 10 kripto para biriminin hepsinin düşmesiyle piyasa hacmi sabah saatlerine göre dokuz milyar dolara denk gelen yüzde 3.4’lük bir düşüşle 260 milyar 990 milyon dolara geriledi.
Piyasadaki işlem hacmi 17 milyar 807 milyon dolar olarak hesaplanırken, en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

- Bitcoin yüzde 7.30
- Ethereum yüzde 4.49
- Ripple yüzde 6.04
- Bitcoin Cash yüzde 8.22
- Litecoin yüzde 0.55
- EOS yüzde 0.22
- Cardano yüzde 3.02
- Stellar yüzde 4.33
- NEO yüzde 4.68
- IOTA yüzde 2.10 düştü.

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