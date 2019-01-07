KRİPTOPARA – Bitcoin 4 bin doların üzerine yükseldi

Deniz Kılınç / İstanbul, 7 Ocak (DHA) – Kripto para birimleri piyasanın en yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin işlem ücretlerinin Ekim 2015’ten bu yana en düşük düzeylere inmesiyle Bitcoin 4 bin doların üzerine çıktı.

Kripto para birimleri araştırmacısı Kevin Rooke, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda Bitcoin işlem ücretlerinin ortalama 0.029 dolara gerilediğini ve Ekim 2015’ten bu yana ilk kez bu düzeyde düştüğünü açıkladı. Rooke, Ekim 2015’e göre yüzde 75 daha fazla Bitcoin işlemi yapılmasına rağmen işlem ücretlerindeki azalışın, Segregated Witness (SegWit) gibi teknolojik gelişmelerin büyük veriyi ayrıştırması sayesinde daha fazla işlem yapılmasına olanak sağlamasıyla oluştuğunu belirtti.

Gelişmelere paralel olarak 6 Ocak’ta 3,830 dolardan yüzde 5 düzeylerinde artarak 4 bin dolar düzeyinin üzerine çıkan Bitcoin’deki artış, piyasanın belirleyici kripto para biriminin son 24 saatte yüzde 5.99 artışla 4,066 dolara yükselmesiyle 7 Ocak’ta da devam etti. Bitcoin piyasa hacmi de artışa bağlı olarak 70 milyar doların üzerine çıkarken, 71 milyar 39 milyon dolarlık piyasa hacmiyle Bitcoin piyasanın yüzde 51.6’sını oluşturdu.

Toplam 2,086 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki artışa yüzde 8.87 ile en çok Litecoin yükseldi. En büyük 100 kripto para biriminden ise son 24 saatte yüzde 12.83, yüzde 2.86, yüzde 1.70, yüzde 0.36, yüzde 0.19 ve yüzde 0.11 ile sırasıyla yalnızca MobileGo, QASH, WAX, Factom, TrueUSD ve USD Coin düşerken, yüzde 90.29 ile en çok DEX arttı.

Piyasadaki artışa bağlı olarak geçen hafta 130 milyar dolar düzeylerinde olan piyasa hacmi, son 24 saatte yüzde 4.5 artışla 137 milyar 656 milyon dolara yükseldi ve piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 17 milyar 614 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

Bitcoin yüzde 5.99

Ethereum yüzde 2.18

Ripple yüzde 3.72

Bitcoin Cash yüzde 4.11

EOS yüzde 5.51

Litecoin yüzde 8.87

Stellar yüzde 5.70

Tether yüzde 0.52

Bitcoin SV yüzde 2.14

TRON yüzde 3.0 arttı.