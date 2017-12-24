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Ekonomi

KRİPTOPARA - Kripto para hacmi düşüşe geçti

İstanbul, 23 Aralık (DHA) – İnternet aracılığıyla kullanılan ve herhangi bir merkezi otoriteye ya da aracı kuruma bağlı olmayan kripto para birimleri piyasası hacmi düşüşe geçti

24 Aralık 2017 13:49

İstanbul, 23 Aralık (DHA) – İnternet aracılığıyla kullanılan ve herhangi bir merkezi otoriteye ya da aracı kuruma bağlı olmayan kripto para birimleri piyasası hacmi düşüşe geçti.
Hafta boyunca fiyatlarda yaşanan değişimle, internet aracılığıyla kullanılan ve herhangi bir merkezi otoriteye ya da aracı kuruma bağlı olmayan kripto para birimleri piyasasının hacmi de fiyat değişimleriyle azaldı.
Piyasanın sürükleyicisi Bitcoin fiyatının gerilemesiyle  genel fiyat düşüşlerine bağlı olarak, kripto para piyasasının toplam hacmi sabah saatlerine göre 42 milyar dolar azalarak 550 milyar dolara geriledi.
Kripto para piyasasının belirleyicisi, geçtiğimiz hafta 20 bin dolar seviyesine ulaşan Bitcoin, düne göre azalarak 14 bin 400 dolardan işlem görüyor.
Bitcoin 241 milyar dolarlık piyasa değeriyle, toplam 1,378 adet kripto paranın oluşturduğu 550 milyar dolarlık piyasanın yüzde 44\'ünü oluşturuyor. Kripto para piyasasında son 24 saatlik işlem hacmi ise 31.5 milyar dolar olarak kaydedildi.
Piyasa değeri sıralamasında ilk beşte yer alan kripto para birimlerindeki günlük değişimler, Bitcoin yüzde 0.47, Litecoin yüzde 0.65, Bitcoin Cash yüzde 3.39 yükseldi ve Ethereum yüzde 1.07, Ripple ise yüzde 2.87 geriledi.

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