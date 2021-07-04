Kripto paralarda toparlanma devam ediyor; Bitcoin 35 bin dolar

Kripto paralar arda arda gelen Çin darbeleri sonrasındaki yaşadığı büyük değer kayıplarının ardından toparlanışını sürdürüyor.

En büyük kripto para birimi Bitcoin bugün yüzde 4 değer kazanarak 35 bin 180 civarında seyrediyor. İkinci büyük kripto para birimi Ethereum ise yüzde 6 artışla bugün 2800 dolar seviyelerinden işlem görüyor. Binance coin (BNB) de ise yükseliş yüzde 5 civarında olurken, BNB piyasada 303 dolar seviyesinden alıcı buluyor.

Söz konusu yükseliş alt coinlerde de etkili oldu. Alt coinlerde anlık olarak; Litecoin 142 dolar, ripple 0,68 dolardan işlem görürken, SOL 35 dolar, ADA ise 1,43 dolar civarından işlem görüyor.