Kripto paralarda toparlanma; bitcoin 34 bin dolar

Kripto paralar yeni haftaya yükseliş trendiyle başladı. En büyük kripto para biri bitcoin yüzde 4 artışla 34 bin 540 dolardan işlem görüyor.

Nisan ayından bu yana yatırımcılarına büyük kayıplar yaşatan ve cuma günü ocak ayından bu yana ilk kez 30 bin doların altına düşerek, 28 bin doların altına kadar geri çekilen bitcoin yükselişe geçti.

Kripto para piyasasındaki diğer işlemlerde ise;

Piyasasının ikinci en büyük para birimi ethereum yüzde 6,90 artışla 1988 dolar civarından işlem görüyor.

Üçüncü en büyük para birimi binance coin (BNB) ise yüzde 2'lik artışla 287 dolar civarından satılıyor.

Yükseliş alt coinlerde de etkili oldu. Ripple yüzde 3 yükselişle 0,63 dolardan işlem görürken, litecoin yüzde 2 değer kazanarak 131 dolar seviyesinde seyrediyor.