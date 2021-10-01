T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Kripto paralar toparlanıyor; Bitcoin 47 bin dolar

Bitcoin, yüzde 10 değer kazandı

01 Ekim 2021 13:44

Bitcoin, 47 bin dolar seviyesine yükseldi.

Bitcoin Çin'den gelen yasaklanma haberleriyle düşüş trendine girdikten sonra 40 bin dolar seviyesine kadar gerilemişti.

Bugün toparlanmaya başlayan kripto para borsasında, bitcoin yüzde 10 değer kazarak 47 bin doları aştı. Ethereum da yüzde 8'e yakın değer kazancıyla 3 bin 200 doların üzerine çıktı.

Alt coinlerde ise; ripple 1 dolar seviyesinden işlem görürken, litecoin 163 dolar seviyesinde seyrediyor. ADA 2,22 dolar seviyesindeyken, SOL ise 148 dolardan işlem görüyor. 

bitcoin47 bin dolarrippleethereumSOLlitecoinADAÇin
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24