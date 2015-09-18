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Dünya
Deutsche Welle

Kremlin'den Suriye açıklaması

Rusya'nın Suriye'ye asker göndermeye hazırlandığı yolundaki iddialar yoğunlaşıyor. Rusya lideri Vladimir Putin'in sözcüsü, 'Suriye'den askeri destek talebi gelmesi halinde bunun değerlendirileceğini' açıkladı.

18 Eylül 2015 22:20


TASS Ajansı'nın haberine göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in basın sözcüsü Dimitri Peskov, "Suriye yönetiminden askeri destek talebi gelmesi durumunda Rusya’nın bunu değerlendirmeye hazır olduğunu" söyledi. Peskov, iddiaların henüz spekülasyondan ibaret olduğunu kaydetti.

Suriye Dışişleri Bakanı Muallim, gerekli olması durumunda Rus ordusunu Suriye askerleri ile birlikte savaşmak için çağırabileceklerini açıklamıştı.

Rusya, Başar Esad yönetimine destek veren ülkelerin başında geliyor. Moskova, Suriye'ye silah desteği sağlıyor.

Suriye'ye hava operasyonları düzenleyen, eğit-donat programı kapsamında muhalifleri silahlandıran ABD yönetimi, Rusya'yı Suriye iç savaşına müdahale konusunda uyarmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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