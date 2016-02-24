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Deutsche Welle

Kremlin: Esad ateşkese hazır

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ateşkese uyacaklarını duyurdu. ABD ile Rusya'nın ortak girişimiyle kararlaştırılan ateşkesin cumartesi günün yürürlüğe girmesi bekleniyor.

24 Şubat 2016 14:52

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, cumartesi günün yürürlüğe girmesi kararlaştırılan ateşkese uyacaklarını duyurdu. Kremlin'nden yapılan açıklamada, Esad'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde ateşkes planının kanlı anlaşmazlığı sona erdirme yolundaki önemli bir adım olacağını belirtti.

Ateşkesin şartları ABD ve Rusya tarafından birlikte kararlaştırılmıştı. Putin ve Esad, IŞİD ile Nusra Cephesi gibi terörist gruplarla mücadelenin ateşkes kapsamına alınmaması konusunda anlaşmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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