Krasic İspanya'ya gitti

Fenerbahçe, yabancı kısıtlamasına takılan oyuncularını birer birer gönderiyor. Geçen sezonu Fransız ekibi Bastia'da kiralık geçiren Milos Krasic, bu kez İspanya'nın Elche takımına kiralandı.

Habertürk'ün haberine göre, Sarı-lacivertli kulüp, Miroslav Stoch’u Birleşik Arap Emirlikleri takımı Al Ain’e kiraladıktan sonra Milos Krasic ve Joseph Yobo için görüşmelere başlamıştı. Bunun sonucunda 29 yaşındaki Sırp futbolcu Krasic, İspanya’nın Elche takımına 1 yıllığına kiralandı.

Şimdi sadece Joseph Yobo kaldı. Ancak Nijeryalı oyuncunun transferinde, yıllık 2 milyon Euro'luk maaşı nedeniyle sorun yaşandığı öğrenildi.