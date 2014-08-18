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Spor

Krasic İspanya'ya gitti

Sırp futbolcu Krasic, İspanya’nın Elche takımına 1 yıllığına kiralandı

18 Ağustos 2014 16:29

Fenerbahçe, yabancı kısıtlamasına takılan oyuncularını birer birer gönderiyor. Geçen sezonu Fransız ekibi Bastia'da kiralık geçiren Milos Krasic, bu kez İspanya'nın Elche takımına kiralandı.

Habertürk'ün haberine göre, Sarı-lacivertli kulüp, Miroslav Stoch’u Birleşik Arap Emirlikleri takımı Al Ain’e kiraladıktan sonra Milos Krasic ve Joseph Yobo için görüşmelere başlamıştı. Bunun sonucunda 29 yaşındaki Sırp futbolcu Krasic, İspanya’nın Elche takımına 1 yıllığına kiralandı. 

Şimdi sadece Joseph Yobo kaldı. Ancak Nijeryalı oyuncunun transferinde, yıllık 2 milyon Euro'luk maaşı nedeniyle sorun yaşandığı öğrenildi. 

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