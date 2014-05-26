Kral'dan cuntaya onay



Tayland'da perşembe günü yapılan askeri darbenin ardından, pazartesi günü Kral Bhumibol Adulyadej'in cuntaya onay verdiği açıklandı. Böylelikle eski Genel Kurmay Başkanı Prayuth Chan-o-Cha'nın başbakanlığı da Kral tarafından onaylanmış oldu.

Ülkede, demokrasinin yeniden tesis edilip edilemeyeceği tartışılırken, Prayuth pazartesi günü basına yaptığı açıklamada demokrasiye dönüşte bir eylem planına bağlı olmadığını ve ülkedeki siyasi istikrar sağlandıktan sonra yeniden seçimlere gidileceğini kaydetti.

Prayuth ancak siyasi sorunlar aşıldıktan sonra normalleşme sağlanabileceğine dikkat çekti. Yeni Başbakan Prayuth, bir yasama konseyi kurulmasını ve yeniden seçime gidilmeden önce siyasi sistemde reforma gidilmesini istiyor.

Prayuth Chan-o-Cha'nın açıklamasından önce bir askeri destek noktasında Kral tarafından hazırlanan bir genelge kapsamında düzenlenen seramonide, hükümet başkanlığı onaylandı. Kral'ın cuntaya destek vermesi son derece önemli. Zira Taylan'da Kral Bhumibol'a büyük bir saygı gösteriliyor. Kral uzun yıllardır bir hastanede tedavi gördüğü için seremoniye katılmadı.

Tayland aylardır Başbakan Yingluck Şinavatra yönetimi ve parlamento dışındaki muhaliflerin iktidar mücadelesine sahne oluyordu. Sokak çatışmalarının meydana geldiği ülkede, 2 Şubat'taki seçimler muhalifler tarafından engellenmiş ve bu nedenle iptal edilmek zorunda kalmıştı. Perşembe günü de Eski Genel Kurmay Başkanı Prayuth'un ülkedenin güvenlik sorunuyla karşı karşıya olduğunu gerekçe göstererek, yönetime el koymuş, cumartesi günü de senato feshedilmişti.