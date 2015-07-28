KPSS sonuçları açıklandı; 12 soru iptal edildi, 3 sorunun ise cevabı değiştirildi

2015 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu ve Öğretmenlik ile Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınav sonuçları açıklandı. ÖSYM, 12 sorunun iptal edildiğini, 3 sorunun da cevabının değiştirildiğini açıkladı. İptal edilen sorular arasında, coğrafya öğretmenliği testinden 2 soru da var. ÖSYM'den yapılan açıklamada "coğrafya öğretmenliği ile sosyal bilgiler öğretmenliği testlerinde yer alan bazı sorulara iptal davası açıldığı bu 2 alanla ilgili değerlendirme, idari yargı kararı sonrası yapılacaktır" dendi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) KPSS ve ÖABT sonuçlarını açıkladık. Yalnızca internet ortamından erişime açılan sonuçlar adaylara sonuç belgesi şeklinde gönderilmeyecek.



2015 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ÖABT) sınav sonuçları ÖSYM'nin sonuç açıklama sayfası sonuc.osym.gov.tr'den açıklandı. Adaylar, tc kimlik numaraları ve ÖSYM aday şifreleriyle sisteme giriş yapıp KPSS sonuçlarını öğrenebilecek.

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