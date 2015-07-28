T24 LogoT24 Logo
Gündem

KPSS sonuçları açıklandı; 12 soru iptal edildi, 3 sorunun ise cevabı değiştirildi

Sonuçlar ÖSYM'nin internet sitesinde

28 Temmuz 2015 21:48

2015 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu ve Öğretmenlik ile Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınav sonuçları açıklandı. ÖSYM, 12 sorunun iptal edildiğini, 3 sorunun da cevabının değiştirildiğini açıkladı. İptal edilen sorular arasında, coğrafya öğretmenliği testinden 2 soru da var. ÖSYM'den yapılan açıklamada "coğrafya öğretmenliği ile sosyal bilgiler öğretmenliği testlerinde yer alan bazı sorulara iptal davası açıldığı bu 2 alanla ilgili değerlendirme, idari yargı kararı sonrası yapılacaktır" dendi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) KPSS ve ÖABT sonuçlarını açıkladık. Yalnızca internet ortamından erişime açılan sonuçlar adaylara sonuç belgesi şeklinde gönderilmeyecek.

2015 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ÖABT) sınav sonuçları ÖSYM'nin sonuç açıklama sayfası sonuc.osym.gov.tr'den açıklandı. Adaylar, tc kimlik numaraları ve ÖSYM aday şifreleriyle sisteme giriş yapıp KPSS sonuçlarını öğrenebilecek.

ÖSYM internet sitesine girmek için tıklayın

ETİKETLER

ösymsonuçkpsssonuçlarıneredenaçıklandıkpsssonuç ekranıhabersonuçlarösym web sitesisiteye nasıl girebilirim

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24