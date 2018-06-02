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Kozan'a şehit ateşi düştü

Yaşar KORKUSUZ/KOZAN (Adana), (DHA)- KUZEY Irak'ta askeri üs bölgesinde yol yapım çalışması sırasında PKK'lı teröristlerin iş makinesine düzenlediği saldırıda şehit olan Uman Çavuş Tayfur Uluçay'ın (26) acı haberi, memleketi Adana'nın Kozan ilçesindeki ai

02 Haziran 2018 20:22

Yaşar KORKUSUZ/KOZAN (Adana), (DHA)- KUZEY Irak\'ta askeri üs bölgesinde yol yapım çalışması sırasında PKK\'lı teröristlerin iş makinesine düzenlediği saldırıda şehit olan Uman Çavuş Tayfur Uluçay\'ın (26) acı haberi, memleketi Adana\'nın Kozan ilçesindeki ailesine ulaştı.
Şehit Uzman Çavuş Tayfur Uluçay\'ın şehit olduğu haberini Kozan ilçesi Yukarıkeçili Mahallesi\'ndeki ailesine yetkililer verdi. Acı haberi alan baba Kemal (58) ile anne Sultan Uluçay (47) gözyaşlarına boğuldu. Haberi alan komşuları ve yakınları, Türk bayrakları asılan şehit evine akın etti.  Bekar olan Uzman Çavuş Tayfur Uluçay\'ın yarın Yukarıkeçili Mahallesi\'nde toprağa verileceği bildirildi.

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