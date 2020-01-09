Koza İpek Holding davasında karar çıktı

Koza İpek Holding eski yöneticisi Hamdi Akın İpek, kardeşi Cafer Tekin İpek ile annesi Melek İpek'in de aralarında olduğu 20 sanığın, ‘terör örgütüne üye olmak’, ‘Vergi Usul Kanunu'na muhalefet’, ‘güveni kötüye kullanmak, suçlarından yargılandığı davada; Cafer Tekin İpek’e toplam 79 yıl 8 ay 21 gün hapis ve 250 bin lira adli para cezası, Melek İpek’e toplam 12 yıl 8 ay hapis ve 104 bin lira adli para cezası verildi.

Yargılaması tamamlanan sanıkların şirketlerdeki hisselerinin müsadere yoluyla hazineye devredilmesine hükmedildi.

Mahkeme, sanıklar Harun Ekinci, Şaban Yörüklü ve Ali Serdar Hasırcıoğlu’na “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verdi.

Akın İpek’in annesi Melek İpek’e ise “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan 7 yıl 6 ay, Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet suçundan ise 4 yıl 2 ay hapis ve 104 bin 100 TL para cezası verildi.

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