T24 LogoT24 Logo
Gündem

Koza-İpek davasında 3 tahliye

Özkan ARSLAN/ANKARA,(DHA - ARALARINDA FETÖ çatı davasının firari sanığı Hamdi Akın İpek, annesi Melek İpek, kardeşi Cafer Tekin İpek'in de bulunduğu, 45 Koza-İpek çalışanını hakkında 'terör örgütüne üye olmak' ve 'vergi usul kanununa muhalefet etmek' suçl

21 Eylül 2017 23:38

Özkan ARSLAN/ANKARA,(DHA - ARALARINDA FETÖ çatı davasının firari sanığı Hamdi Akın İpek, annesi Melek İpek, kardeşi Cafer Tekin İpek\'in de bulunduğu, 45 Koza-İpek çalışanını hakkında \'terör örgütüne üye olmak\' ve \'vergi usul kanununa muhalefet etmek\' suçlamasıyla açılan davada, mahkeme ara kararını açıkladı. Mahkeme, 3 kişiyi adli kontrol hükümleri uygulayarak tahliye ederken, 8 sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti. 

Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklardan 11\'i, aralarında Melek İpek\'in de bulunduğu tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı. İki gün süren duruşmada tüm sanıkların savunmaları alındı. Sanık avukatlarının esas hakkındaki savunmalarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, firari sanık Hamdi Akın İpek hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına, tutuksuz sanıklardan Ebru İpek ve Özlem Özdemir hakkında verilen yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasına,  tutuklu sanıklardan Cafer Tekin İpek, Harun Ekinci, Şaban Yörüklü, Osman Aytaç, Hasan Bozkurt, Hasan Ünal, Metin Arslan, Ali Kılıçarslan ile Ali Serdar Hasırcıoğlu\'nun üzerlerine atılı suçların niteliği, kuvvetli suç şüphesinin varlığı, muhtemel alacakları ceza miktarı nazara alındığında kaçma şüphelerinin bulunması, tutuklamadan beklenen faydanın adli kontrol hükümleri ile sağlanamayacağı dikkate alarak tutukluk hallerinin devamına karar verdi.  Beytullah Avlak, Naci Bolat ve  Umut Gümüşkaya adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliye edildi. Mahkeme, duruşmayı 12 Aralık 2017\'ye erteledi.   
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ARSLANANKARADHAARALARINDA FETÖHamdi AkınMelekCafer TekinKozaİpekMahkemeAğır Ceza MahkemesiSanıkEbruHarun EkinciYörüklü Osman Aytaç Hasan Bozkurt HasanMetin Arslan Ali KılıçarslanAli Serdar HasırcıoğluAvlak Naci

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24