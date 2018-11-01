T24 LogoT24 Logo
Gündem

Köy muhtarının evi yandı

Bülent DİKTEPE/SAFRANBOLU (Karabük), (DHA)- KARABÜK'ün Safranbolu ilçesine bağlı Toprakcuma köyünde, muhtar Hüseyin Aydın'a ait 2 katlı ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi

01 Kasım 2018 14:50

Bülent DİKTEPE/SAFRANBOLU (Karabük), (DHA)- KARABÜK\'ün Safranbolu ilçesine bağlı Toprakcuma köyünde, muhtar Hüseyin Aydın\'a ait 2 katlı ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Safranbolu ilçesine bağlı Toprakcuma köyünde dün akşam saatlerinde köy muhtarı Hüseyin Aydın\'a ait 2 katlı evin üst katında yangın çıktı. Hüseyin Aydın\'ın camiye, eşinin de komşusuna gittiği sırada çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla yandaki evlere sıçramadan söndürüldü. 
Evin kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Bülent DİKTEPESAFRANBOLU Karabük DHA KARABÜK SafranboluToprakcumaAydınSafranboluKöylülerinYangınFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24