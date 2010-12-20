-KOT KUMLAMA İŞÇİLERİNDEN BAŞKENTTE EYLEM ANKARA (A.A) - 20.12.2010 - Sorunlarını iletmek üzere Ankara'ya gelen ve aralarında silikozis hastalığına yakalananların da bulunduğu bir grup kot kumlama işçisi, başkentte eylem başlattı. Kot Kumlama İşçileri Dayanışma Komitesi öncülüğünde Petrol-İş Sendikası Ankara Şubesine gelen işçiler adına konuşan komite üyesi Yasemin Göksu, silikozis hastası kot kumlama işçileri, aileleri ve destekçilerinin sürdürdüğü mücadele sonucunda hükümetin adım atmak zorunda kaldığını söyledi. Silikozis hastası kot kumlama işçilerinin sosyal güvenlik haklarına ilişkin bir düzenlemeyi de kapsayan ''Torba Yasa Tasarısı''nın TBMM'de görüşülmekte olduğunu ifade eden Göksu, söz konusu tasarıda, silikozis hastalığı nedeniyle meslekte kazanma gücünün en az yüzde 40'ını kaybettikleri Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulunca tespit edilmesi kaydıyla işçilere 2022 sayılı Kanun'a göre yoksul özürlülerin yararlandığı aylık bağlanmasının öngörüldüğünü anlattı. Göksu, şöyle konuştu: ''Böylece, kot işçileri meslek hastası işçilerin yararlandığı maluliyet haklarından çok daha geride olan 'özürlü' kategorisine dahil ediliyor. Görüşülen torba yasa, kot işçilerine yeni bir hak vermiyor, aksine umutlarımızı yıkarak bizleri yok ediyor. Silikozis hastası kot kumlama işçileri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer'in ve hükümet temsilcilerinin sözünde durmasını ve bu soruna gerçek bir çözüm bulmasını bekliyor.'' Yasemin Göksu, kot işçilerinin, ''sigortası olup olmadığına bakılmaksızın, ilgili hakem hastanelerce silikozis hastalığına yakalandığı tespit edilen tüm hastaların, hastalıklarının ağırlıkları oranında sosyal güvenlik haklarından yararlanmaları için 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'nda gerekli düzenleme yapılmasını'' istediklerini anlattı. Meslek hastalıkları hastanelerinden silikozis raporu alan işçilere iş göremez gelirinin bağlanması için işçinin çalıştığını ispat yükümlülüğünün de kaldırılması gerektiğini ifade eden Göksu, kot işçilerinin neredeyse tamamının kayıt dışı, kaçak ve sigortasız çalıştırıldıklarını vurguladı. Komite üyesi Engin Bodur da ''Torba Yasa Tasarısı''nın TBMM'deki görüşmeleri sırasında TBMM'deki komisyon üyelerinden, tüm partilerin temsilcilerinden randevu talebinde bulunduklarını ancak herhangi bir yanıt gelmediğini aktardı. Petrol-İş Sendikası Ankara Şubesi binasına yatakları, yorganları ve oksijen tüpleriyle geldiklerini söyleyen Bodur, ''Şimdilik temsili düzeyde geldik. 15 gün boyunca hasta arkadaşlarla burada olacağız. TBMM'ye yürüyecek halde değiliz. Taleplerimizin duyulmasını ve çözüm bulunmasını istiyoruz'' dedi. Basın açıklaması sırasında işçiler ellerinde, ''Silikozis hastalığı meslek hastalığı kabul edilsin'', ''Silikozis hastası işçilere maluliyet maaşı bağlansın'' yazılı dövizler, hayatını kaybeden arkadaşlarının fotoğrafları ve sağlık raporlarını taşıdılar, ''Sakat değil, işçiyiz'', ''Adalet istiyoruz, artık ölmek istemiyoruz'' sloganları attılar.