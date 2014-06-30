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Deutsche Welle

Kosta Rika düşü devam ediyor

Brezilya’da düzenlenen 2014 FIFA Dünya Futbol Şampiyonası’nın dün oynanan ikinci tur karşılaşmalarında rakiplerini saf dışı bırakan Hollanda ile Kosta Rika çeyrek finale kaldılar.

30 Haziran 2014 14:30


Fortaleza kentinde oynanan günün ilk maçı, bunaltıcı bir sıcak altında Hollanda ile Meksika’yı karşı karşıya getirdi. Dos Santos’un ayağından kazandığı golle 1-0 öne geçen Meksika, maçın son bölümünde "Portakalların" baskısına direnemedi. 88. dakikada Sneijder ve maçın duraklama dakikalarında Huntelaar’ın penaltıdan attığı goller Hollanda’yı çeyrek finale taşıdı.

Recife şehrinde mücadele eden Kosta Rika ile Yunanistan ise maçın 90 dakikalık normal süresini 1-1 berabere tamamladılar. Uzatmalara giden karşılaşmada 120 dakika sonunda da beraberlik bozulmadı ve penaltı atışlarına geçildi. Torku Konyaspor’da forma giyen Theofanis Gekas’ın Yunanistan adına dördüncü penaltıyı kaçırmasının ardından Kosta Rika Umana’nın ayağından son penaltıyı gole çevirdi ve çeyrek finalde Hollanda‘nın rakibi oldu.

Almanya'nın Cezayir sınavı

Turnuvaya bugün iki müsabaka ile devam ediliyor. TSİ 19:00’da Fransa – Nijerya, 23:00’da da Almanya – Cezayir maçları, çeyrek finale kalacak iki takımı daha belirleyecek.

Şampiyonada şu ana dek iyi bir performans ortaya koyan Fransa’da karşılaşma öncesinde moraller yerinde. Takımın orta saha oyuncularından Valbuena her ne kadar kendilerini şampiyonluk için favori görmediklerini söylese de futbol otoritelerine göre Fransa istikrarlı futbolu ile finale uzanabilir. Afrika temsilcisi Nijerya’da ise özellike forvet hattındaki Emenike-Musa ikilisinin formu umutları artırıyor. Başkent Brasilia’da oynanacak olan maçı Amerika Birleşik Devletleri’nden Mark Geiger yönetecek.

Brezilya’ya kupa hedefi ile gelen takımlardan Almanya’nın ikinci turdaki rakibi ise Cezayir. Kağıt üzerinde Almanya favori görünse de iki takım arasında şu ana dek oynanan iki maçı da Cezayir’in kazandığını hatırlatmakta fayda var. Almanya’da, sakatlığı bulunan Lukas Podolski dışında eksik yok. Takım kaptanı Philipp Lahm, rakiplerini küçümsemenin büyük bir hata olacağını, ikinci tura çıkan tüm takımların bunu hak eden ekipler olduğunu dile getirdi. Teknik Direktör Joachim Löw’ün bu karşılaşmaya, ABD maçında iyi bir performans ortaya koyan Schweinsteiger ve sakat olan Podolski’nin yerine Mario Götze ile başlaması bekleniyor. Porto Alegre kentinde oynanacak müsabakanın hakemi Sandro Ricci. Statü gereği bugünkü maçların galipleri çeyrek finalde birbirlerine rakip olacaklar.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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