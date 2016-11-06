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Spor

Kosova maçı mesaisi başlıyor

Milli Takım, 12 Kasım'da Kosova ile karşı karşıya gelecek

06 Kasım 2016 20:33

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 12 Kasım'da Kosova'yı konuk edecek A Milli Takım, yarın Antalya'da hazırlıklarına başlayacak.

Kosova'yı Antalya'da ağırlayacak milliler, yarın İstanbul'dan özel uçakla bu kente giderek, Belek'te bulunan Regnum Carya Golf&Spa Resort'ta kampa girecek. İlk antrenmanını akşam saatlerinde gerçekleştirecek milliler, Kosova maçına kadar hazırlıklarını konakladığı otelin tesislerinde yapacak.

Ay-yıldızlı takımın Kosova maçı için belirlenen 28 kişilik aday kadrosunda bulunan futbolcular şunlar:

Kaleci: Harun Tekin (Bursaspor), Onur Recep Kıvrak (Trabzonspor), Volkan Babacan (Medipol Başakşehir)

Defans: Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Gökhan Gönül (Beşiktaş), Şener Özbayraklı, İsmail Köybaşı, Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe), Ahmet Yılmaz Çalık (Gençlerbirliği), Çağlar Söyüncü (Freiburg), Ömer Toprak (Bayer Leverkusen), Yalçın Ayhan (Medipol Başakehir)

Orta saha: Bilal Başacıkoğlu (Feyenoord), Cengiz Ünder (Medipol Başakşehir), Emre Çolak (Deportivo), Hakan Çalhanoğlu (Bayer Leverkusen), Mehmet Topal, Volkan Şen (Fenerbahçe), Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş), Okay Yokuşlu (Trabzonspor), Selçuk İnan, Tolga Ciğerci (Galatasaray), Arda Turan (Barcelona)

Forvet: Burak Yılmaz (Beijing Guoan), Cenk Tosun (Beşiktaş), Enes Ünal (Twente), Mehmet Batdal (Medipol Başakşehir), Yunus Mallı (Mainz 05).

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