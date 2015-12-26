Korsika’da mescide saldırı



Korsika'nın başkenti Ajaccio'da önceki gece iki itfaiyecinin ve bir polisin hafif yaralandığı olayı protesto etmek için bir gösteri düzenlendi. Yerel medyada çıkan haberlere göre gösteri sırasında “Araplar dışarı”, “Burası bizim evimiz” şeklinde slogan atıldı.

Gösteri sonrasında küçük bir grup bir mescide saldırarak mescitteki Kur'an-ı Kerim nüshalarını yakmaya çalıştı. Mescitte bulunan bazı kitapların sokağa atıldığı belirtiliyor.

Fransa Başbakanı Manuel Valls ve İçişleri Bakanı Bernard Cazeneuve mescide saldırıyı kınadı. İçişleri Bakanı Cazeneuve olayın ırkçılık ve yabancı düşmanlığı motivasyonlu olduğunu ve cezasız kalmayacağını açıkladı.