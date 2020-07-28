Koronavirüs yardımıyla 2020 model Lamborghini aldı!

ABD'de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) yardım fonundan aldığı krediyle, 2020 Lamborghini Huracan satın alan David T. Hines isimli kişi tutuklandı.

ABD basınının Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya dayandırdığı haberine göre, 29 yaşındaki David T. Hines, Covid-19 nedeniyle işten çıkarmaların önüne geçmek için verilen kredi desteğinden şirketleri için 3,9 milyon dolar aldı.

Başvurusunda 4 firmada 70 personelinin olduğunu beyan eden iş adamına, 3 taksitte yaklaşık 4 milyon dolar ödeme yapıldı.

Arabayla yetinmedi, lüks tatil yerlerinde konakladı

Krediye başvurusunda çalışanlarının ödemeleri için yapılan miktarda yalan beyanda bulunan Hines, bu krediyi aldıktan birkaç gün sonra yaklaşık 318 bin dolar değerindeki 2020 Lamborghini Huracan aracı satın aldı.

Hines'in ayrıca bu krediyle lüks mağazalarda alışveriş yaptığı ve lüks tatil yerlerinde konakladığı ortaya çıktı.

Hines'in şirket giderlerinin başvuruda belirtildiği gibi 4 milyon dolar civarında da değil, 200 bin dolar kadar olduğu, ayrıca 4 firmadan ikisinin kaydının olmadığı tespit edildi.

70 yıla kadar hapis cezası alabilir

Dolandırıcılık, yalan beyan ve yasa dışı işlem yapma suçlamasıyla Miami Federal Mahkemesine çıkarılan Hines'in lüks aracı ile banka hesaplarındaki 3,4 milyon dolara el konuldu.

Tutuklanan Hines, suçlu bulunması durumunda 70 yıla kadar hapis cezası alabilecek.