Koronavirüs, Vanuatu'ya da ulaştı

Güney Pasifik Okyanusu’nda yer alan ve en yakın kara parçasına 1750 kilometre uzaklıkta bulunan adalar topluluğu Vanuatu'da ilk Koronavirüs vakası görüldü. ABD'den dönen bir kişiye yapılan testin pozitif çıkması ile Vanuatu da vaka görülmeyen ülkeler listesinden çıkmış oldu.

Avustralya’nın Sydney ve Yeni Zelanda’nın Auckland kenti aktarmalı hava yoluyla gelen kişinin virüse yakalandığını doğrulayan Vanuatu Başbakanı Bob Loughman, rahatsızlığı fark edilen kişinin uçuşlar sırasında ayrı oturtulduğunu ve her zaman fiziksel mesafenin korunduğunu söyledi.

Virüse yakalanan kişinin başkent Port Vila Merkez Hastanesi’ne nakledildiğini ve bu kişiyle teması olanların da karantinaya alındığını belirten Başbakan Loughman "Tüm vatandaşları, durumun kontrol altında ve hükümetin Kovid-19 görev gücü aracılığıyla bu hastalığı ele almaya ve takibe hazır olduğu konusunda temin etmek istiyorum." ifadesini kullandı.



Herkese hijyen uygulamalarını iyi takip etme ve sosyal mesafeyi uygulama konusunda daha dikkatli olmalarının tavsiye edildiğini hatırlatan Başbakan Loughman, yetkililerin gelecek günlerde başka tedbirlerin alınmasının gerekip gerekmediğini bildireceklerini kaydetti.