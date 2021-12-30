Koronavirüs'le ilgili ilk uyarıyı yapmış, gözaltına alınmıştı; binlerce kişi Covid nedeniyle yaşamını yitiren Dr. Li'yi andı

Binlerce insan, hastanede Koronavirüs vakalarına ilişkin ilk gözlemlerini paylaşan ve uyarılarda bulunduktan sonra yetkililer tarafından gözaltına alınan Çinli doktor Li Wenliang’ı, ilk gözleminde bulunduğu tarihin yıl dönümünde andı. Koronavirüs’ü ilk duyuranlardan olan Li Wenliang, Covid nedeniyle yaşamını yitirmişti.

ABC News’da yer alan habere göre, Dr. Li, 30 Aralık 2019 tarihinde Vuhan’da çalıştığı hastanede muhtemel SARS Koronavirüs vakalarını gösteren bir tıbbi rapora ulaştı. Dr. Li, daha sonra ilk bulduklarını Weibo hesabından aktardı.

2020’nin ilk günlerinde ise polis, Koronavirüs vakalarına ilişkin endişelerini paylaşan Dr. Li’yi evinde gözaltına aldı.

Dünyaya Koronavirüs'le ilgili ilk uyarıları yapanlardan Dr. Li, 12 Ocak’ta hastanede virüsü kaparak, 7 Şubat’da Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Ölümünden yaklaşık 2 yıl sonra, Koronavirüs’e karşı ilk endişelerini ve uyarılarını paylaşan isim olan Dr. Li’nin sosyal medya hesaplarına binlerce kişi paylaşım yaptı. Bir kullanıcı “Mutlu yıllar Dr. Li, sizi her zaman hatırlayacağız” dedi.

Çin’in Vuhan kentinde ilk Koronavirüs vakası resmi olarak açıklanmadan önce, hastanelerde olası bir Koronavirüs salgıyla ilgili uyarılar yapılıyordu. Öte yandan olası vakalarda bahsedenler gözaltına alınma riskiyle karşı karşıya oluyordu.