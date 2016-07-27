'Korku ruhu kemiriyor'

"Nürnberger Zeitung", Fransa'daki son saldırı ışığında İslam dinini şu sözlerle

yorumluyor:

"Dehşet saçan, yaşamsal yardım ve manevi destek sunmayan bir din misyonerlik

gücünden de yoksundur. Bu yüzden birçok Avrupalının Batının İslamlaşması

korkusu aslında yersizdir. Şiddet eylemleri düzenlemeleri için kandırılan

Müslüman gençler kendi dinlerine zarar veriyor. En büyük hasımları, kanlı

eylemlere göz yuman, barbarlığı teşvik eden, liberallikten uzak, insanlık dışı ve

korkunç bir İslam'dır. Kriz bölgelerinde gençlere perspektif sunan, değer

kazandıran ve militanların beyin yıkama faaliyetlerine karşı mücadele veren

ılımlı Müslümanların çabaları ise maalesef pek cılız durumda."

"Frankfurter Allgemeine Zeitung", Almanya'daki saldırılarla birlikte iltica

yasasının tartışmaya açılmasını eleştiriyor:

"Dur duraksız gündeme gelen İltica Yasası'nı daha sert, daha iyi ve daha hızlı

hale getirme girişimlerinin ardında bıktırıcı bir Alman ütopyası yatıyor. Ne

kadar 'iyileştirilirse' iyileştirilsin Alman iltica yasası üçüncü

sınıf bir göç

düzenlemesidir. Bu yasa, başta ülkeye iltica için gelip de yeniden gitmek zorunda

kalanlar olmak üzere ilgili tüm tarafları zorluyor. Daha fazla ilticacıyı

başından

atmak isteyenler bunu daha önceden düşünmeli. Ancak koşullara uygun bir iltica

yasası hazırlamaktan çekiniliyor. Bazılarının buna yeterince cesareti yok.

Bazıları yaratıcılıktan yoksun. İnsanlıktan nasibini almamış başkaları ise radikal

adımlar atılmasından yana. Hangi adımı atarsanız atın, terör yine terör olarak

kalacaktır."



"Pforzheimer Zeitung", teröre karşı özgürlükleri feda etmeye çağırıyor:

"İstatistiksel açıdan bakıldığında bir kişinin bir terör saldırısına kurban gitme

ihtimali hemen hemen hiç sözkonusu değil. Ancak korku ruhu kemirmeye

başladığında bu bilginin de pek önemi kalmıyor. Hele ki Europol'un Avrupa

genelinde yüzlerce potansiyel terörist karşısında uyardığı bir dönemde. Bize

başka şeyler yardımcı olabilir. Örneğin gündelik hayatımıza daha yüksek

güvenlik standartları getirebiliriz. Somut olarak söylecek olursak, daha fazla

polise ve polisin kamuya açık yerlerde daha fazla boy göstermesine ihtiyaç var.

Polisin varlığı kalabalıkların toplandığı

yerlerin dışında da artırılmalı. İkilem

gibi gelebilir ama özgürlüğümüzü daha güçlü bir kontrole feda etmeliyiz."

Berlin'de çıkan "Neues Deutschland", AB – Türkiye ilişkilerine özetle şu

sözlerle değiniyor:



"Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyeliği, birliğin özgürlükçü, demokratik

niteliklerinde vücut bulan değerler topluluğu dikkate alındığında şimdiye kadar

mümkün görünmüyordu, bu kanı şimdi daha da pekişmiş durumda. Ancak Juncker

ve Merkel, gerçeği tüm netliğiyle dile getirmekten kaçınıyor. Kontrolden çıkan

Erdoğan, AB liderleri ile vardığı kirli anlaşmaları ifşa edebilir. Erdoğan bu kartı

dilediği gibi oynuyor. Bir yandan kendi vatandaşlarının seyahat özgürlüğünü

kısıtlarken, diğer yandan Avrupa Birliği'nden vize özgürlüğü istiyor. Buna yanıt

ise en fazla feryat figanla sınırlı kalıyor. Bu, utancın da ötesinde."