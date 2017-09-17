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Körfez'de gaz paniği

Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)-KOCAELİ'nin Körfez İlçesi'ndeki Mimar Sinan ve Atalar mahallerinde çevreye yayılan gaz kokusu tedirginlik yarattı

17 Eylül 2017 22:19

Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)-KOCAELİ\'nin Körfez İlçesi\'ndeki Mimar Sinan ve Atalar mahallerinde çevreye yayılan gaz kokusu tedirginlik yarattı. 
Saat 18.20 sıralarında, Körfez Mimar Sinan Mahallesi ve Atalar Mahallesi çevresinde yayılan gaz kokusu kısa süreli panik yaşanmasına neden oldu. Kokuyu hissedenler doğalgaz kaçağı olabilme ihtimali üzerine İzmit Gaz Dağıtım A.Ş.\'yi aradı. Ancak daha sonra kaçağın bir sanayi kuruluşu kaynaklı olduğu öğrenildi. Kaçağın hangi kuruluştan kaynaklandığının tespiti için çalışmalar başlarken, mahalle sakinleri yayılan kokudan rahatsız oldu.

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