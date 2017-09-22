Körfez'de festival başladı

İZMİR (DHA)- İZMİR Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde organize edilen, 3 gün sürecek İzmir Körfez Festivali başladı. İlk gün kano ve yelken yarışmalarıyla Körfez canlandı.

Büyükşehir Belediyesi\'nin öncülüğünde ve Arkas Holding, Yelken Federasyonu, Ege Açıkdeniz Yat Kulübü ve Konak Pier işbirliğiyle bu yıl ilk kez 22 - 24 Eylül tarihleri arasında düzenen İzmir Körfez Festivali başladı. Festivalin ilk etkinliği, Konak Pier kıyısısında İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Sırrı Aydoğan\'ın düdüğüyle start alan kano yarışları oldu. Minik yarışmacılar kıyasıya mücadele etti. Bazı yarışmacılar kanoya binme anında denize düştü. Yeninden kanoya binip yarışa katılan yarışmacılar alkış aldı. İş ve okul saati olmasına karşın saat 12.00\'de başlayan kano yarışı ilgi çekti. Kıyıdan yarışları izleyen İzmirlilerin yanı sıra festival boyunca yarışları kapsayan foto marotona katılan fotoğraf meraklılarının ilgi odağı oldu.

Festivalin ilk günün ikinci etkinliği Karşıyaka Spor Klubü öncülüğünde yapılan İzmir Büyükşehir Belediyesi Yelken Yarışları oldu. Esen rüzgarla birlikte yelkenciler yarış sırasında izleyicilere de heyacanlı anlar yaşattı. Onlarca yelkenli Körfez\'in Karşıyaka kıyısında renkli görüntüler oluşturdu. Karşıyakalılar yarışmacıları ilgiyle izledi.

Festvial, akşam konserlerle devam edecek.

BOSTANLI\'DA PİNHANİ KONSERİ

Festivalin ikinci günü olan 23 Eylül Cumartesi saat 12.00\'de, İzmir Arkas Körfez Yarışı\'nın startı verilecek ve İzmirliler, birbirinden renkli ve görkemli yatlarla yarışa tanık olacak. 12.00 ile 19.00 saatleri arasında Konak Pier ile Kordon arasında kano gösterileri yapılacak. Konak Pier Taş Sahne\'de saat 19.00\'da, Yelkenli İskele\'de ise 20.30\'da konser keyfi yaşanacak. Karşıyaka\'da Dünya Mirası Bisiklet Turu etkinlik gecesi ile yelken ve kano yarışları ödül töreni birlikte gerçekleştirilecek. Aynı program çerçevesinde saat 21.00\'de Bostanlı Meydanı\'nda Pinhani grubu sahne alacak. Festivalin üçüncü günü olan 24 Eylül Pazar günü ise saat 12.00\'de İzmir Arkas Körfez Yarışları devam edecek. Yine gün boyu Kordon\'da kano gösterileri olacak. Saatler 21.00\'i gösterdiğinde ise Gündoğdu Meydanı\'nda İzmir Arkas Körfez Yarışı ödül töreni gerçekleşecek. Festivalin kapanışında ünlü şarkıcı Yaşar sahne alacak. Konser, 21.30\'da Gündoğdu Meydanı\'nda başlayacak.

KÖRFEZ\'DE FOTO MARATON HEYECANI

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Körfezi\'nde düzenlenecek yarışlara dikkat çekmek ve körfeze ilişkin farkındalık yaratmak sağlamak amacıyla festival heyecanına bir de foto maraton ekledi. Fotoğraf yarışmasında birinciye 3 bin TL, ikinciye 2 bin TL, üçüncüye 1000 TL, mansiyon alacak kişilere ise 750 TL ödül verilecek. Fotoğrafı sergilenmeye değer bulunanlar ise 500 TL tutarında para ödülü alacak.Yarışmaya başvurular http://www.tfsfonayliyarismalar.org adresi üzerinden gerçekleştirilecek. Yarışmaya her fotoğrafçı, en fazla 4 adet renkli veya siyah-beyaz fotoğrafla katılabilecek. Yarışmaya son katılım tarihi 24 Eylül Pazar saat 23.00 olacak. Seçici Kurul 27 Eylül Çarşamba günü toplanacak. Sonuçlar aynı günün akşamında duyurulacak. Ödül töreni tarihi ise daha sonra açıklanacak.



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