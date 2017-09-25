Körfez'de Arkas zirvede

İZMİR, (DHA)- İZMİR Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 3 günlük Körfez Festivali\'nin ana etkinliği olan İzmir Arkas Körfez Yarışı\'nda genel klasmanda Arkas Flying Box zirveye çıktı. Körfez\'de 6 yıl sonra ilk kez organize edilen yelkenli yarışına 43 teknede 400\'e yakın yelkenci katıldı. Toplam 4 etaptan oluşan yarış sonucunda genel klasmanda Arkas Flying Box birinci olurken, Boreas ikinci, Ladies First üçüncü sırayı elde etti.

IRC 1 sınıfında yine Arkas Flying Box, Boreas ve Tüpraş Lemon ilk 3 sırayı alırken IRC 2\'de Arnes, Ladies First ve Extreme dereceye girdi. Yarışlar sonucunda 9 ayrı kategoride ödüller, Gündoğdu Meydanı\'nda kurulan sahnede sahiplerini buldu. İzmirliler, Körfez Festivali\'nde kentin 3 ayrı yerinde kurulan sahnelerde ünlü sanatçıların konserleriyle coşkuya ortak oldu.

FOTOĞRAFLI

