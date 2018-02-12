 KÖPRÜDEKİ EYLEM TRAFİĞİ DURDURDU (2)

Haber-Kamera: Ersan SAN - İSTANBUL DHA

15 Temmuz Şehitler köprüsünde eylem yapan kişi nedeniyle trafik Ankara istikametinde durdu.

Köprü üzerine saat 18.50 sıralarında gelen kişi, aracını şeritleri kapatacak şekilde diklemesine parketti. Güneydoğu gazisi olduğunu söyleyen kişinin eylemi nedeniyle trafik durdu. Elinde silah olduğu belirtilen eylemciyi ikna etme çalışmaları sürüyor. Bu kişinin \"dolandırıldığı\" gerekçesiyle köprüde eylem yaptığı kaydedildi.

Görüntü Dökümü:

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-Trafikten görüntü

-Polisin önlemi

-Detaylar