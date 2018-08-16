Köpekbalığını kafese hapsettiler!

Genelde Atlantik Okyanusu'nda, en çok da Güney Afrika kıyılarında yaşayan Kum Kaplanı köpekbalığı, Antalya’da bir akvaryuma hapsedildi.

Antalya Akvaryum'a dünyanın en tehlikeli canlılarından biri olarak gösterilen Kum Kaplanı köpekbalığı getirildi. Özel izinle yakalandığı ifade edilen 2 köpekbalığı, 6 ay süren organizasyonla akvaryuma getirildiği belirtiliyor.

6 ay planlama yapmışlar

Antalya Akvaryum'un 2012 yılında açıldığını, bugüne kadar birçok deniz canlısı türü getirildiğini belirten Antalya Akvaryum Kuratörü Erkan Çağlar, "Ama bizim için çok özel bir gündü. Çünkü Kum Kaplanı köpekbalığı operasyonumuz vardı. Bunun için yaklaşık 6 ay önce planlama yaptık ve dün akşam özel planlanmış bir TIR'la buraya transferi gerçekleşti. Bu bireyler özel izinle yakalanmıştı. Antalya'ya ulaştıktan sonra yaklaşık 12 saatlik transfer adaptasyonu yapıldı. Ve bugün saat 10.00 civarında bir erkek, bir dişi bireyi ana tankımıza koyduk. Ana tankımız 5,8 milyon litre kapasiteye sahip. Avrupa'nın en uzun tüneline sahip bir akvaryum" dedi.

“Zaman zaman"

Kum Kaplanı köpekbalıklarının genelde Atlantik Okyanusu'nda, en çok da Güney Afrika kıyılarında yaşadığını belirten Erkan Çağlar, temmuz- ağustos aylarında bu köpekbalıklarının çiftleşme amaçlı Gökova Boncuk Koyu'na da geldiklerini, bu dönemde koy içerisinde özel tedbirler alınarak yüzme, dalış gibi aktivitelerin yasaklandığını söyledi.

Doğal yaşam ortamlarından koparılan iki köpekbalığının ‘transferi' sonrasında besleme denemesi yaptıklarını ve çok iyi beslendiklerini kaydeden Çağlar, "Biz bu balıkları uskumru ve kalamarla besliyoruz. Zaman zamanda vitamin ve potasyum yönüyle de takviyede bulunuyoruz" dedi.

DHA’nın haberine göre, Antalya Akvaryum'da Kum Kaplanı köpekbalıklarıyla birlikte çeşitli türlerdeki köpekbalığı sayısı da 200'ün üstüne çıktı.