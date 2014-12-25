Köpek dolmuşa binerse...

Sakarya’da durakta bekleyen boş bir dolmuşa binen sokak köpeğinin şoför ile arasındaki “mücadele”, araç içerisinde bulunan kameraya yansıdı.

Adapazarı Çark Caddesi girişinde bulunan dolmuş durağında yolcu bekleyen boş bir dolmuşa binen sokak köpeği ile dolmuş şoförü arasındaki komik anlar araç kamerasına yansıdı. İhlas Haber Ajansı’ndan Burak Can Tokyürek’in haberine göre, sosyal medya üzerinden yayınlanan araç kamerası görüntülerinde, durakta yolcu bekleyen boş dolmuşun içerisine bir sokak köpeği biniyor. Dolmuş şoförü aracın kapılarını açarak köpeği indirmek için çaba gösteriyor.

Tüm çabalara rağmen sokak köpeği araçtan inmemek için ısrar etse de dolmuşun yanında bulunan bir kişi köpeği kucaklayarak dolmuştan indiriyor. Dolmuştan inmemekte ısrarcı olan köpek, dolmuştan indirildikten sonra araca yolcular bindikten sonra tekrardan dolmuşa biniyor. Görüntü, dolmuşta bulunan köpeği kucaklayarak indiren kişinin tekrardan köpeği araçtan çıkartmasıyla son buluyor.