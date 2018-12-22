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Köpeğe çarpan kamyonet devrildi 

Yavuz YILMAZ İNEGÖL (Bursa),(DHA) - BURSA'nın İnegöl ilçesinde, yola aniden çıkan köpeğe çarpan kamyonet, kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi

22 Aralık 2018 18:02

Yavuz YILMAZ İNEGÖL (Bursa),(DHA) - BURSA\'nın İnegöl ilçesinde, yola aniden çıkan köpeğe çarpan kamyonet, kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. Kamyonetten kendi imkanlarıyla çıkan sürücü ve arkadaşı kazayı yara almadan atlattı. Yaralı köpek ise kayıplara karıştı.
Kaza, Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Mustafa Cihad Bayrak (24) yönetimindeki 16 AAV 659 plakalı kamyonet, çalılıkların arasından yola aniden fırlayan köpeğe çarptı. Bu sırada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan kamyonet, yol kenarına devrildi. Kamyonetten kendi imkanlarıyla çıkan sürücü Bayrak ile adı belirlenemeyen arkadaşı kazayı yara almadan atlattı. Devrilen kamyonet daha sonra kurtarıcıyla kaza yerinden kaldırıldı. Yaralı köpek ise kayıplara karıştı.
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