Konya'ya şehit ateşi düştü (2)

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15 GÜN ÖNCE İZNE GELMİŞ Şehit Uzman Çavuş Ali Taştepe'nin amcasının oğlu Çakır Taştepe, şehidin 15 gün önce izne geldiğini belirterek, ''Adana'da bir arkadaşının düğünü varmış, oraya katılmış

21 Ocak 2018 21:57

15 GÜN ÖNCE İZNE GELMİŞ
Şehit Uzman Çavuş Ali Taştepe\'nin amcasının oğlu Çakır Taştepe, şehidin 15 gün önce izne geldiğini belirterek, \'\'Adana\'da bir arkadaşının düğünü varmış, oraya katılmış. Dönüşte de 2 günlük yol izni için buraya uğradı. Hal ve hatırımızı sordu. Hatta bize haber vermeden geri döndü. Ben de kızmıştım, ‘Neden haber vermeden gittin’ diye\'\' dedi. Şehit Taştepe\'nin acı haberinin ardından yakınları eve akın etti. Evin bulunduğu binaya ise Türk bayrağı asıldı.
Şehit Uzman Çavuş Taştepe\'nin yarın ikindi namazının ardından Çayhan Mahallesi\'nde defnedileceği belirtildi. 

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