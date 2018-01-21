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Konya'ya şehit ateşi düştü

Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA)- BİTLİS'in Hizan ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlere karşı operasyon düzenleyen timin üzerine çığ düşmesi sonucu şehit olan 5 askerden Jandarma Uzman Çavuş Ali Taştepe'nin (22), Konya'nın Ereğli ilçesindeki baba evine

21 Ocak 2018 20:56

Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA)- BİTLİS\'in Hizan ilçesi kırsalında PKK\'lı teröristlere karşı operasyon düzenleyen timin üzerine çığ düşmesi sonucu şehit olan 5 askerden Jandarma Uzman Çavuş Ali Taştepe\'nin (22), Konya\'nın Ereğli ilçesindeki baba evine ateş düştü. 
Batman Jandarma Komando Tabur Komutanlığı\'na bağlı tim, Bitlis\'in Hizan ilçesi İncirli köyü Giriziyaret Tepe mevkiinde, PKK\'lı teröristlere karşı operasyon düzenlediği sırada, askerlerin üzerine çığ düştü. 5 asker şehit oldu, 12 asker de yaralandı.
1 YILLIK UZMAN ÇAVUŞ
Şehit olan askerlerden Jandarma Uzman Çavuş Ali Taştepe\'nin memleketi Ereğli ilçesine bağlı Çayhan Mahallesi\'nde oturan babası Çakır Taştepe ve annesi Gülten Taştepe\'ye acı haber askeri yetkililer tarafından verildi. Aslıhan ve Kazım Taştepe isminde iki kardeşi olan şehit Taştepe\'nin babasıyla birlikte çiftlik yaparken vatani görevini yapmak için askere gittiği ardından da uzman çavuşluk sınavlarına girdiği öğrenildi. Bekar olan şehit Taştepe\'nin 1 yıllık uzman çavuş olduğu belirtildi. Şehit Taştepe\'nin cenazesinin yarın Çayhan Mahallesi\'nde toprağa verildi.

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