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Konya'da öğrenci servisi devrildi: 19 yaralı

Ayhan KULA/ILGIN (Konya), (DHA)- KONYA'nın Ilgın ilçesinde servis minibüsünün kontrolden çıkıp devrilmesi sonucu 18'i öğrenci, 19 kişi yaralandı

20 Aralık 2017 21:04

Ayhan KULA/ILGIN (Konya), (DHA)- KONYA\'nın Ilgın ilçesinde servis minibüsünün kontrolden çıkıp devrilmesi sonucu 18\'i öğrenci, 19 kişi yaralandı.
Kaza, bugün Eldeş Mahallesi- Ilgın yolunun 1\'inci kilometresinde meydana geldi. Eskiden köy statüsünde olan Eldeş Mahallesi\'nden ilçe merkezine, farklı liselerde okuyan öğrencileri taşıyan, Osman Boran yönetimindeki 42 GCU 57 plakalı minibüs, kontrolden çıkıp devrildi. Kazada sürücü Boran ile minibüsteki 18 öğrenci yaralandı. Öğrenciler, çağrılan ambulanslarla Ilgın Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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