T24 LogoT24 Logo
Gündem

Konya'da iki katlı ev alev alev yandı

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da iki katlı ev, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında kullanılamaz hale geldi

09 Ekim 2018 15:23

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'da iki katlı ev, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Dün merkez Meram ilçesi Karahüyük Mahallesi Karatepe Sokak üzerindeki iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm binayı sararken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 30 dakika süren çalışma sonrası tamamen söndürüldü. Yangın sırasında kimsenin olmadığı öğrenilen ev, tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mehmet IŞIKKONYA DHA KONYADünMeramKarahüyük Mahallesi Karatepe SokakAlevlerYangınYangınınFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24