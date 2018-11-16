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Konya'da helikopterle trafik denetimi

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da jandarma trafik helikopterinin de destek verdiği denetimde, kural ihlali yapan sürücüler tespit edildi

16 Kasım 2018 21:19

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'da jandarma trafik helikopterinin de destek verdiği denetimde, kural ihlali yapan sürücüler tespit edildi.
Jandarma ve polis, Konya\'da ortaklaşa trafik denetimi yaptı. Konya\'yı Aksaray\'a bağlayan karayolunun 42\'nci kilometresinde gerçekleşen ve 16 ekibin katıldığı denetime, gökyüzünden jandarma trafik helikopteri destek verdi. Helikopterdeki görevliler, karayolunda hatalı seyreden araçları bildirdi. Ardından denetim noktasındaki polis, kural ihlali yapan araçları durdurup, sürücülere para cezası uyguladı. Yapılan çalışmada, sürücülerin genellikle şerit ihlali yaptığı görüldü. Hava ve karadan yapılan denetim yaklaşık 2 saat sürdü.

​FOTOĞRAFLI

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